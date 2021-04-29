Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu (1)
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Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu (1)

Polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu (1)
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Mardin'de Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 6 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan S.Ç'nin (20) terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydı bulunan S.Ç, işlemlerinin sürdüğü Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

S.Ç, yıllar sonra annesi ve iki kız kardeşine sarıldı.

Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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