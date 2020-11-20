Mardin'de polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi
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Mardin'de polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

20.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:42
Mardin'de polis, şiddete karşı kadınları bilgilendirdi

Mardin'de polis ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı.

Mardin'de polis ekipleri, kadına karşı şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kadına karşı şiddetin önlenmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurdu.

Polis ekipleri, kurulan stantta kadınlara broşür dağıttı, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgi verdi.

Polisler, şiddetin sadece fiziki olmadığını, maddi, psikolojik ve çeşitli haklardan men etmenin de şiddetin çeşitleri arasında yer aldığını belirterek, kadınlardan şiddet yaşamaları halinde güvenlik güçlerinden destek almaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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