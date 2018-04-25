Mardin'de Polis Memurunun Yüksekten Düşmesi

Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli bulunduğu binanın çatısından düşerek yaralanan özel harekat polisi Kubilay Karaman tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Nisan'da kentteki temasları kapsamında katıldığı açılış törenin ardından bulunduğu binanın çatısından dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Karaman (28), tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erzurumlu olduğu belirtilen şehit Karaman için Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.