Mardin'de plastik patlayıcı ele geçirildi
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Mardin'de plastik patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de plastik patlayıcı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Irak plakalı araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu üzerinde Yeni Sınır Kapısı Kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada, Irak plakalı araçta arama yapıldı. Araçta 1,5 kilogram patlayıcı madde bulundu, patlayıcı maddeyle ilgili ve irtibatlı olduğu değerlendirilen M.A. ve H.A.A. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, üzerinde elektronik kart ve 2 adet elektrikli infilak kapsüllü irtibatlı el yapımı olduğu düşünülen parça ve basınç etkili bomba, 1 adet susturucu, 1 adet silah, 1 adet şarjör, 18 adet mermi, 3 adet ajanda, 3 adet doküman, 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kart, 1 adet flash bellek ve 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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