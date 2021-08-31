Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin'de bir plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Mardin'de bir plastik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Çevredeki ilçelerden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri istendi.

Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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