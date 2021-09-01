Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Habermetre - Haberler | Toplum

Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına AlındıMardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mardin'de Plastik Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına AlındıMardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Mardin-Kızıltepe D-950 kara yolu üzeri orman fidanlık arkasında bulunan plastik dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle tüm fabrikayı sardı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yapılan ilk söndürme çalışmalarının ardından çevre illerden de yangın söndürmek için yardım istendi. Jandarma ve Polis TOMA'larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Habermetre

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