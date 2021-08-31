Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)

Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDIMardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, jandarma ve polis TOMA'larının da yardımıyla uzun süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken fabrika ise kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 


Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Hande Erçel Mesut Akusta
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 20:38:58. #1.14#

title