Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
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Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın

Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında yangın çıktı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerindeki Mardin Orman Fidanlık Şube Müdürlüğü arkasındaki plastik atık fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale etti.Fabrikanın boş olduğunu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın
Mardin'de plastik atık fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

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