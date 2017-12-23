MİT ve Jandarma Ortak Çalıştı, PKK'nın Özel Kuvvetler Sorumlusu Sınırda Yakalandı

MİT ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye sınırı kırsalında terör örgütünün sözde Türkiye özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı Koçali Bala yakalandı.

BOMBALI SALDIRILARIN PLANLAYICISI

İtirafçı olan Bala, örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde 150 kilo plastik ele geçirildi.



;GRİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde olan Bala'nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da bombalı saldırı düzenleyen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

(Kaynak: Milliyet)