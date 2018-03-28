Mardin'de PKK Silah ve Mühimmatları Ele Geçirildi

MARDİN'in Dargeçit ve Savur ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirilirken, teröristlere yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart'ta il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof şarjörü, 7 adet el bombası, 210 adet fişek,1 adet el telsizi,1 adet ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Valilikten yapalan başka bir açıklamada ise, yine 26 Mart tarihinde il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Savur ilçesinde istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütlerince kullanılan bir sığınağın tespit edildiği, sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği de belirtildi.

- Mardin