Mardin'de PKK operasyonu: 18 mahallede sokağa çıkma yasağı (2)

2 BİN 550 KİŞİLİK PERSONEL İLE OPERASYON SÜRÜYORMardin'in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezarlarında bu sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

2 BİN 550 KİŞİLİK PERSONEL İLE OPERASYON SÜRÜYOR

Mardin'in Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezarlarında bu sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından bölgede PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ocak'ta Mardin'de 145 operasyonel timden oluşan 2 bin 550 kişilik personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen ekipler, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak ve depo alanlarını kullanılamaz hale getirmek amacıyla arama faaliyetlerine devam ediyor.88 DEPO, 60 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

'Eren-5 Bagok' operasyonunun başlatılmasının ardından güvenlik güçlerince Mardin kırsalında çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonların yapıldığı bölgede güvenlik güçlerinin aramalarında PKK'lı teröristlerin 88 depo ve 60 sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda teröristlere ait el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Mehmet Mucahit CEYLAN- Selim KAYA/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN