Mardin'de, PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı
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Mardin'de, PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı

26.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:21
Mardin'de, PKK'nın 'çukur' eylemlerine katılan 4 kadın tutuklandı

2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı.

2016 yıllarında terör örgütü PKK mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kadından 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmada 21 Ekim günü düzenledikleri operasyonda 6 kadın şüpheliyi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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