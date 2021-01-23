Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu
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Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu

23.01.2021 11:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:45
Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu

Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu?MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.

Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu

?MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Ömeryan kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Emen Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü oksijen tüpü ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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