Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı
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Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Mardin'de PKK'lı zanlı tutuklandı
29.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:58

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerde isim ve diğer bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Rüstem Derik kod adlı Serkan E'nin olduğu ev tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan Serkan E, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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