Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan iki köprünün yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan iki köprünün yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.

Belediye ekiplerince yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan firma, yeni köprülerin yapımına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak