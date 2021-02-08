Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak

08.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:55
Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan iki köprünün yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu tahrip olan iki köprünün yerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Çağ Çağ Deresi üzerindeki, Abdulkadir Paşa ve Fırat mahallelerini Devrim Mahallesi'ne bağlayan iki köprü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak.

Belediye ekiplerince yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ihaleyi kazanan firma, yeni köprülerin yapımına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Barış Manço Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği köprülerin yerine yenileri yapılacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:58:34. #1.15#
title