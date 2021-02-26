Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi
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Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

26.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:05
Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Ömeryan ve Bagok kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kırtlı" ve "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı" operasyonları icra edildi. İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait taşlar arasına gizlenmiş iki ayrı noktadaki iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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