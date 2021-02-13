Mardin'de PKK'lı teröristlerin 14 deposu, kullanılamaz hale getirildi
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Mardin'de PKK'lı teröristlerin 14 deposu, kullanılamaz hale getirildi

13.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:12
Mardin'de PKK'lı teröristlerin 14 deposu, kullanılamaz hale getirildi

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; PKK'lı teröristlerin kullandığı, 1 kilo plastik patlayıcının da olduğu 14 depo, kullanılamaz hale getirildi.

MARDİN kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda; PKK'lı teröristlerin kullandığı, 1 kilo plastik patlayıcının da olduğu 14 depo, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığ'nca sürdürülen 'Eren-5 Operasyonu' kapsamında Ömeryan ve Kerboran kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı 14 depo, tespit edildi. Depolarda yapılan aramalarda; 1 kilo plastik patlayıcı, 50 elektrikli fünye, 26 ateşleme düzeneği, 2 araç telsizi, mühimmat, tıbbi malzeme, örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, teröristlerin kullandığı 14 depo da kullanılamaz hale getirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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