Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

06.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:50
Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ele geçirildi.

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.

Mardin'de 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.

Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Melania Trump Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Ajda Pekkan Melisa Aslı Pamuk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Sergen Yalçın Josef De Souza Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Futbolcu Beşiktaş Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 10:51:40. #1.15#
title