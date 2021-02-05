Son dakika haberleri | PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi
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Son dakika haberleri | PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi

05.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:43

Son dakika gündem haberi... Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK tarafından araziye tuzaklanan mayın imha edildi.

Alınan bilgiye göre, kırsal alanda teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için Eren-5 operasyonları devam ediyor.

Operasyonlarda, teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcıların da yerlerinin yapılan istihbari çalışmalarla bulunup etkisiz hale getirilmesi çalışması sürüyor.

Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beyazsu Mahallesi kırsal alanında teröristlerin mayın tuzaklandığının tespit edilmesi üzerine bölgeye komando timleri ve PAMİT unsurları sevk edildi.

Bölgenin emniyete alınmasından sonra tuzaklanan mayın kontrollü bir şekilde imha edildi.

Son dakika haberleri | PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı mayın imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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