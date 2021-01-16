Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

16.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:03
Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi?MARDİN'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı, silah ve mühimmat dolu 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

?MARDİN'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı, silah ve mühimmat dolu 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Kerboran kırsalında, 'Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan ekipler; PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınağı tespit etti. Sığınaklarda arama yapan ekipler, 'suikast silahı' olarak bilinen tabanca, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, dijital materyaller, hafıza kartları, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi. Sığınaklarda bulunan, delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar ise patlatılarak, kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haber: Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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