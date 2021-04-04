PKK'lı teröristlere ait el bombası ele geçirildi

Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el bombası etkisiz hale getirildi.
Mardin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen el bombası etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömerli ilçesinde Kovanlı bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan arazi aramasında el bombası bulundu.
Tuzaklanma ihtimaline karşı el bombası patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı