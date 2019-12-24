Mardin'de PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu
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Mardin'de PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu

MARDİN'de 2014 yılında terör örgütüne katılan 'Diyar' kod adlı terörist M.K., jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim oldu.

24.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:26
Mardin'de PKK'lı terörist, ikna edilerek teslim oldu

MARDİN'de 2014 yılında terör örgütüne katılan 'Diyar' kod adlı terörist M.K., ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, 2014 yılında terör örgütü 'ya katılan, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kaydı bulunan 'Diyar' kod adlı terörist M.K., terör örgütünün kamplarından kaçtı. Nusaybin ilçesi sınırında güvenlik güçlerine teslim olan terörist M.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. 


Kaynak: DHA
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