Mardin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

11.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:15

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün KCK yapılanması içerisinde Türkiye'deki en üst karar alma ve uygulama mercii olarak faaliyetlerini yürüten Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik 11 Aralık'ta Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda A. E., D.E., S.K., V.P., N.A., D.İ., H.A.G., A.A., A.S., M.Ü.B. ve E.O. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA