Mardin'de PKK işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı
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Jandarma, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Mardin'de PKK işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Mardin ve Diyarbakir İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile "Sözde Savur ve Gap-Rıha" kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait doküman, EYP düzeneği malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirken işbirlikçi olan...

09.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:23
Mardin'de PKK işbirlikçilerine operasyon: 7 gözaltı

Mardin ve Diyarbakir İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımı ile "Sözde Savur ve Gap-Rıha" kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait doküman, EYP düzeneği malzemesi, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilirken işbirlikçi olan 7 şüpheli gözaltına alındı.


Güvenlik birimlerinden alınan bilgilere göre, Mardin ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Kapan -1" operasyonları kapsamında 'Sözde Savur ve Gap-Rıha' kırsalında Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Erdal Çetin Müşterek Özel Birlik Operasyonu icra edildi. Operasyonda 3 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş vaziyette örgüt tarafından EYP yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgüte ait doküman, elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.


Ayrıca jandarma ekiplerince tespit edilen işbirlikçilere yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şahsın gözaltına alındığı 3 şahsın ise yakalaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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