Mardin'de petrol keşfedildi
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Genel
Mardin'de petrol keşfedildi Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda, 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı.
NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Mardin'de petrol keşfedildi
ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusunda, 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Şirketi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif! Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Milli Enerjide Güçlü Türkiye" denildi.
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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