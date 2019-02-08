Mardin'de Pet Şişeye Gizlenmiş Bomba Düzeneği Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, jandarmanın dikkati olası bir faciayı önledi. Teröristler tarafından pet şişeye yerleştirilen bomba düzeneği, güvenlik güçlerince fark edilmesi sonucu imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesinde bulunan İpekyolu'nun köprü altına yerleştirilmiş bomba düzeneği jandarma ekipleri tarafından fark edildi. Bombanın fark edilmesinin ardından güvenlik güçleri, çevre önlemi alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, pet şişe içinde bulunan kablo düzenekli bombayı fünye ile imha etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA