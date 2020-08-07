Mardin'de pes dedirten görüntü: Korona virüs ortalıkta cirit attı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir markette indirim izdihamı yaşandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir markette indirim izdihamı yaşandı. Vatandaşlar indirime giren ev eşyalarını almak için birbirleri ile yarışırken, korona virüs tedbirlerinin unutulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede indirimin olduğunu duyan vatandaşlar markete akın etti. Ev eşyalarının olduğu reyona koşan vatandaşlar, indirimli ürünlerden alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Korona virüs tedbirlerinin unutulduğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İHA