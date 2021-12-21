Mardin'de Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesi

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı ve Dicle Kalkınma Ajansının destek verdiği, Personel Eğitimi ve Kurum Güçlendirme Projesinin protokolü imzanlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Teknik Destek Programı kapsamında sunulan ve başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan projenin sözleşmesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Hacire Öncü ile Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı arasında imzalandı.

Projede, proje yönetimi, zaman yönetimi, fark yaratan etkin takım çalışması ve motivasyon konularında eğitimler verilecek.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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