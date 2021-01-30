Mardin'de patlayıcılarla ülkeye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı
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Mardin'de patlayıcılarla ülkeye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

30.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:59
Mardin'de patlayıcılarla ülkeye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu 2 teröristin eşyaları ile bir ikamette patlayıcı ve bomba düzeneği ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ülkeye yasa dışı yollardan girerken yakalanan Suriye uyruklu 2 teröristin eşyaları ile bir ikamette patlayıcı ve bomba düzeneği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye sınır hattından yasa dışı geçiş yapılarak, sansasyonel saldırı amaçlı metropol batı illerine patlayıcı madde ve bomba düzenekleri götürüleceğine dair istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlatıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kızıltepe ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 2 terörist yakalanarak üst araması yapıldı.

Teröristlerin, spor çantalarında ve montlarında oluşturulan özel bölmelerde, ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasındaki bölümde, şampuan ve jöle kutularında patlayıcı madde bulunduğu belirlendi.

Sınır hattından geçiş yaptıktan sonra Nusaybin ilçesinde konakladıkları tespit edilen teröristlerin kaldığı evde de spor çantası ve 2 krem kutusunda toplam 4 kilo 115 gram patlayıcı, 2 zaman ayarlı ve 1 uzaktan kumandalı bomba düzeneği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Evde bulunan başka bir terörist de gözaltına alındı. Teröristlerle irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik de İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

Gözaltındaki 3 teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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