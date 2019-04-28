Mardin'de Paskalya Bayramı Kutlandı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde, koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkenin birliği ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla oruçlarını açtı ve kilise bahçesinde bayramlaştı.

Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Pekcan, Artuklu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Hiçbezmez ve bazı davetliler kilisenin bahçesinde Süryanilerin bayramını kutladı.

Metropolit Özmen ve Başpapaz Akyüz, Vali Yaman, Milletvekili Dinçel, Başsavcı Pekdaş ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

Yaman, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğe yüzyıllardır destek olan Süryani toplumunun bayramını kutladıklarını söyledi.

Süryani hemşehrileriyle sık sık bir araya geldiklerini, birlik ve berberlikte çok büyük desteklerini gördüklerini kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Süryani toplumu her zaman bizimle beraber yanımızda bizlere dua ederek bizlere destek olarak birlikteliğe çok büyük katkıda bulunuyorlar. Başta Mardin olmak üzere bölgemizde artık bir huzur hakim. İnşallah bu bayram huzurun sürmesine de vesile olacak."

Milletvekili Dinçel de Mardin'de sevinç ve bayramların, hüzün ve mutlulukların birlikte yaşandığı ender bir şehir olduğunu söyledi.

Metropolit Özmen de bayramların insanlar arasında barışı, huzuru ve güzellikleri tesis ettiğini, barışın ve huzurun hakim kılınması ve devletin ayakta kalması için dua ettiklerini dile getirdi.

Özmen, "Kilisedeki dualarımızda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet erkanlarımıza, siyasetçilerimize dua ettik, sıhhat ve afiyet diledik. Devletimizin ayakta kalması için, barışta dayanışmada birlik ve beraberlikte dimdik ayakta kaması için özel dualar ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA