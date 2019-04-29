Mardin'de Paskalya Bayramı

Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Süryani öğrencileri ziyaret etti.

Paskalya Bayramı Süryanilerin yaşadığı, ilçeye bağlı Odabaşı ve Günyurdu kırsal mahallelerinde de kutlandı.

Sabah saatlerinde büyüklerini ziyaret eden çocuklara şeker, çörek ve boyalı yumurta ikram edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin, beraberinde Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Mehmet Şefak Kavak ile söz konusu mahallelerde yaşayan öğrencileri ve aileleri evlerinde ziyaret etti.

Çetin, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, bayramlarını kutladı.



Mardin'in çok kültürlü, birçok dine mensup insanların yaşadığı bir kent olduğunu dile getiren Çetin, bu hoşgörünün sürmesini istediklerini belirtti.

Öğrenciler ve aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA