Mardin'de Paskalya Bayramı

Mardin'de yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı Kırklar Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi'ne gelen Süryaniler, çocuklarıyla kilise girişinde mum yakıp, dua etti.

Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz'ün yönettiği ayinde koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler söyledi.

İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı.

Özmen, ülkenin birliği ve beraberliğin ilelebet sürmesi için dua etti. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla oruçlarını açtı ve kilise bahçesinde bayramlaştı.

Mardin Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Zafer İzcan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, kilisenin kabul salonunda Süryanilerin bayramını kutladı.

Saliba Özmen, Yaman, Miroğlu ve beraberindekilerle yumurta tokuşturdu.

Mardin Belediye Başkan Vekili Yaman, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe yüzyıllardır destek olan Süryani toplumunun bayramını kutladıklarını söyledi.

Süryanilerin çok büyük desteklerini gördüklerini kaydeden Yaman, şöyle konuştu:

"Ülke olarak çok sıkıntı çektiğimiz zamanlarda acıyı birlikte olarak azaltan, sevinci yine birlikte olup çoğaltan dostlarımızın bu bayramını hep beraber kutluyoruz. Her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde olsun. Onların dualarına ihtiyacı var bu ülkenin. O duayı bu sabah yine ettiler. Bu ülkenin huzur bulmasında hem ettikleri dua hem destek için teşekkür ediyorum."

Milletvekili Miroğlu da Mardin'in Süryanilerin anavatanı olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin, azınlıkların kültürel ve dini haklarını kullanabilmeleri için önemli reformlar yaptığını aktaran Miroğlu, "Mardin'in barış ve sevgi temelinde yeniden inşa edildiği bir dönemde, dünyanın dört bir yanına dağılmış Süryani kardeşlerimizin bu inşaaya sunabileceği çok değerli katkılar vardır. Mardin'e gelsinler, yeni bir hayat kursunlar. Kendi cemaatlerinin mensupları ile dayanışma ve birlik içerisinde olsunlar."ifadelerini kullandı.

- "Her birimiz, her birisini duasına ihtiyacı vardır"

Metropolit Özmen de bayramların insanlar arasında barışı, huzuru ve güzellikleri tesis ettiğini dile getirdi.

Bugün en çok ihtiyaç duyulan barışın ve huzurun hakim kılınması için dua ettiklerini vurgulayan Özmen,"Özellikle Türkiye'deki devlet yöneticilerimiz için dualar ettik. Sıhhatte ve afiyette olmaları için dua ettik. İç ve ülke huzuru için çaba sarf ettikleri için kendilerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Dil, din ve kültürüyle ün salmış Mardin'de insanlar arasında bu barışı ve huzuru görmenin büyük bir nimet olduğuna işaret eden Özmen, şunları söyledi:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğini görmek gerçekten bizim en büyük temennimiz ve duamızdır. Bütün dualarımız bu yönde. Bu İncil'den de gelen bir emirdir. 'Bulunduğunuz ülkenin ayakta kalmasına vesile olması için ülkeyi yönetenler için dua edeceksiniz' diyor. Hristiyanların, Müslümanların, Ezidilerin ve diğer dine mensup insanların bir arada tek vücut dua etmesi, ülkenin birliği ve beraberliği için gerçekten çok önemlidir. Ülkemiz inşallah, ilelebet bizi çimento gibi hep beraber bir arada tutacak."

Midyat'ta da ayin yapıldı

Midyat ilçesindeki Süryaniler Mor Şumoni Kilisesi'nde de Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin yapıldı.

Mor Gabirel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş'ın yönettiği ayinde erkek ve kızlardan oluşan koro Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu.

Midyat Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş kiliseye gelerek Süryanilerin bayramını kutladı.