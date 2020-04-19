Mardin'de Paskalya ayini Mardin'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenledi.

Mardin'deki tarihi Kırklar Kilisesi'nde din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenledi.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de Süryani din görevlilerinin aldığı karar neticesinde geçen ay manastır ve kiliselerde ibadet ve ziyaretlere ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

Paskalya Bayramı dolayısıyla bugün Kırklar Kilisesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı sayıda katılımcı ile ayin düzenlendi. Ayini Başpapaz Gabriel Akyüz yönetti. Kırklar Kilisesi'nde din adamlarının katıldığı ayinde Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okundu. İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Akyüz, koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Ayinin ardından görevliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaştı, mum yakıp dua etti. Görevliler ayini sosyal medyada canlı yayınlayarak Süryani vatandaşların evlerinde izlemesini sağladı.

"Salgının sona ermesi için dua ediyoruz"

Akyüz, AA muhabirine, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi.

Her yıl kilisede cemaatin dolup taştığını ancak bu yılın çok az kişinin katılımıyla ayin yapıldığını ifade eden Akyüz, şöyle dedi:

"Bugün bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını herkesi evine hapsetti. Bütün dünyada özellikle ülkemizde, bölgemizde, şehrimizde salgının sona ermesini temenni ediyoruz. Bunun için dualar ediyoruz. İnşallah Rabb dualarımızı bu bayramda duyacak ve salgını, hastalığı kaldıracak. "

Geçmişten bu yana benzer salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Akyüz, "Bizim görevimiz dua etmek. Salgının sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı etnik yapıdan insanların bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Mardin'de bayramların birlikte kullandığını dikkati çeken Akyüz, her sene Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Müslümanların bayramlarını kutladıklarını ancak bu bayramda maalesef bayramlaşmanın yapılamayacağını söyledi.

Akyüz, çiçek gönderen Yaman'a ve kendilerini arayan Müslümanlara teşekkür etti.

Bu arada, Deyrulzafaran Manastırı'nda da Paskalya Bayramı dolayısıyla Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen'in yönetiminde sınırlı sayıda katılımla ayin düzenlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA