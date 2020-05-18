Mardin'de park halindeki tır alev aldı Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilli ilçesi Barman Mahallesinde park halindeki 47 AZ 189 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa bir süre içerisinde tırı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA