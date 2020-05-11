Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kenarında park halindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonete tır çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı
11.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:18

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, yol kenarında park halindeki küçükbaş hayvan yüklü kamyonete tır çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin-Şırnak kara yolu Odabaşı Mahallesi'nde, Mahmut Uğan yönetimindeki 63 E 4810 plakalı tır, yol kenarındaki park alanında duran 35 HNK 06 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet yanındaki Çetin Alp, Nurullah Badur ve Seyithan Badur ile tır şoförü Mahmut Uğan yaralandı.

Ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seyithan Badur kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne...
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Arda Turan'la canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray ve Hagi itirafları: Unutursak taş oluruz
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
Kurt sürüsünün saldırısına uğrayan vatandaş, uçuruma yuvarlandı
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
12 bin yıllık Hasankeyf'te hiç koronavirüs vakası görülmedi
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Rıdvan Dilmen: Futbolda ligler 12 Haziran'da değil, Temmuz ayı sonunda başlamalı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda bulundu
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villasını kaçak eklentilerle büyüten Yılmaz Özdil'e suç duyurusunda...
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis istendi
Eşini boş inşaata götürüp darp eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan saldırgan koca için 21 yıl hapis...
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in 'Bize danışıyordunuz' çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan HDP'li Önder'in "Bize danışıyordunuz" çıkışına cevap: Alçaklarla siyaset yapmıyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kameraya böyle yansıdı
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinem Kobal Serdar Ortaç Nur Yerlitaş Hatice Çarpar
Spor Falcao Arda Turan Loris Karius Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mardin'de park halindeki kamyonete tır çaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 22:57:10. #1.15#
title