Mardin'de Özel Güvenlikçiler Eğitime Alındı

Mardin'de, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin sunduğu hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla planlanan 3 günlük eğitim başladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda, güvenlik hizmetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığının koordinasyonunda, ülke genelinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin bilgilendirilmesine yönelik planlanan eğitimler başladı.



Atatürk Kütür Merkezi'nde özel güvenlik görevlilerine verilen eğitim programının açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, özel güvenlik personelinin en önemli destek kuvveti arasında yer aldığını söyledi.



Terör örgütlerine, suç ve suçlulara yönelik her birlikte mücadelenin önemine değinen Onar, şöyle dedi:



"15 Temmuz'da gördük FETÖ terör örgütünün ülkemize neler yaptığını, masum insanları şehit ettiler. Onlar hep akılını kiraya verenlerdir. FETÖ, PKK, DEAŞ bütün terör örgütlerine, her türlü suç odaklarına karşı mücadele ediyoruz, şehitler veriyoruz. Eğer sokakta rahat dolaşabiliyorsak, vatandaşımızın, güvenlik güçlerimizin, hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz mücadele ile yapılıyor. Aynı şekilde hep bir arada olmamız gerekiyor."



"Terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesine vurduk"



17-25 Aralık, Gezi Olayları ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi hukuksuzluklara ve darbe girişimine karşı birlik ve berberlik sayesinde dimdik ayakta kaldıklarını kaydeden Onar, şöyle devam etti:



"Yıllardır devam eden kardeşi kardeşe kırdıran bu terör bitecek. Son bir yıldır Mardin'de terör örgütü PKK'ya son yılların en büyük darbesini vurduk. Bu minvalde devam edeceğiz, kararlıyız. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız, valimiz, vatandaşlarımız sonuna kadar destek veriyor, Allah razı olsun. Hep beraber bu insanımızı kıran, çoluğu çocuğu katleden canilere, aklını kiraya veren başkaların yönettiği bu cinayet şebekesine dur diyelim. O yüzden hepimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor "



Uyuşturucuyla mücadele de ayrı bir önem verdiklerini aktaran Onar, geçen yıl yapılan operasyonların bir önceki yıla oranla 2 katına çıktığını, bu mücadelenin kararlılıkla sürüleceğini bildirdi.



Onar, "Uyuşturucu tacirlerine, satıcılarına, torbacılarına aman yok. Uyuşturucu ile mücadelede de desteklerinizi bekliyoruz." dedi.



3 gün sürecek eğitimlere, 882 güvenlik personeli katılıyor.