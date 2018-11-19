Mardin'de Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.
Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, Mardin'deki kamu ve eğitim kurumlarında görev yapan özel güvenlik personellerine yönelik Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Konferans salonunda eğitim semineri düzenledi.
Uzmanlar, 180 özel güvenlik personeline terör örgütlerinin eylem yöntemleri, terör saldırılarına karşı dikkat edilecek hususlar ve alınacak tedbirler, korunan alanlarda alınabilecek tedbirler, şüpheli şahıslarla ilgili alınabilecek tedbirler konusunda bilgi verdi.