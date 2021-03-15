Mardin'de özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine denetim

Mardin'de özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine yapılan denetimlerde geçen yıl 5, bu yılın ilk 2 ayında ise 3 ruhsatsız işyeri süresiz olarak mühürlendi.

Mardin'de özel ağız ve diş sağlığı merkezlerine yapılan denetimlerde geçen yıl 5, bu yılın ilk 2 ayında ise 3 ruhsatsız işyeri süresiz olarak mühürlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığı için tehdit oluşturan usulsüz ve yetkisiz çalışanlara yönelik denetimler devam ediyor.

Bu Kapsamda müdürlüğe bağlı Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından geçen yıl 185 denetim yapıldı.

Denetimlerde 32 belge iptal edildi, 50 yeni belge düzenlendi, 5 işyeri süresiz, 8 ruhsatlı işyeri ise 10 gün süreyle mühürlendi.

2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında da 15 belge düzenlendi, 8 belge iptal edildi.

Mevcut rutin ve rutin dışı 51 denetim de ise 3 ruhsatsız işyeri süresiz olarak mühürlendi.

Halk sağlığının korunması amacıyla usulsüz ve yetkisiz çalışanların fark edilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğüne veya ilgili yerlere şikayette bulunulması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar