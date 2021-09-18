Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı - Haberler
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Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oynarken yerde bulup bileğine taktığı kelepçeden çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oynarken yerde bulup bileğine taktığı kelepçeden çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilkent mahallesinde ismi öğrenilemeyen çocuğun, yerde bulup bileğine taktığı kelepçe kilitlendi.

Açmaya çalıştığı kelepçe daha da sıkılaşınca acı çekmeye başlayan çocuk, ailesine haber verdi.

Aile de kelepçeyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istendi.

Eve gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri küçük spiral makinesiyle kelepçeyi keserek çıkardı.

Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı

Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Oynarken bulup bileğine taktığı kelepçeyi çocuğun elinden itfaiye çıkardı - Haberler
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