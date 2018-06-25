Mardin'de Oy Dağılımı ve Milletvekili Çıkaran Partiler Belli Oldu

Mardin'de il ve ilçelerin oy dağılımları belli olurken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 233 bin 353 oy ile birinci olarak 4 milletvekili, AK Parti ise 114 bin 683 oy ile ikinci parti olarak 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde oy sayım işlemi tamamlandı. 471 bin 225 seçmenin kayıtlı olduğu Mardin il genelinde alınan sonuçlara göre HDP birinci parti, AK Parti ise ikinci parti oldu. Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçimine göre Mardin'de Recep Tayyip Erdoğan faktörü ön plana çıktı. Milletvekili seçimlerinde AK Parti Mardin genelinde 114 bin oy alırken, Cumhurbaşkanlığı başkanlık seçiminde Recep Tayyip Erdoğan 133 bin 375 oy aldı. Selahattin Demirtaş 227 bin 572, Muharrem İnce 20 bin 825, Meral Akşener 3 bin 106, Temel Karamollağlu 2 bin 499, Doğu Perinçek 244 oy aldı.

Mardin genelinde oyların partilere göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

HDP 233 bin 253, AK Parti 114 bin 683, CHP 11 bin 31, MHP 9 bin 474, HÜDAPAR 8 bin 253, İYİ PARTİ 3 bin 997, SP 3 bin 189, Vatan Partisi 951 oy aldı. Seçimlere bağımsız milletvekili olarak giren Mahmut Aktaş 254 oy alırken, Süleyman Kart ise 96 oyda kaldı. - MARDİN