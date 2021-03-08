Mardin'de otostop çekerek araçlarına aldıkları bir kişiyi gasp eden 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı
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Mardin'de otostop çekerek araçlarına aldıkları bir kişiyi gasp eden 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı

08.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:36
Mardin'de otostop çekerek araçlarına aldıkları bir kişiyi gasp eden 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı

Mardin'den Diyarbakır'a gitmek için yolda otostop çekerek durduğu araçta 4 şahıs tarafından gaspa uğrayan H.G.'nin olayı jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda gaspçılar yakalandı.

Mardin'den Diyarbakır'a gitmek için yolda otostop çekerek durduğu araçta 4 şahıs tarafından gaspa uğrayan H.G.'nin olayı jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine yapılan çalışmalarda gaspçılar yakalandı.

Alınan bilgilere göre, H.G. Mardin'den Diyarbakır'a gitmek için yol kenarında otostop çekerek bir aracı durdurdu. Belirli bir süre sonra araç benzin almak için benzin istasyonunda durduğu esnada araçta bulunan 4 şahıs H.G.'ye silah doğrultarak üzerinde bulunan 10 bin lira ile 2 adeti cep telefonunu gasp etti. Olayı haber alan Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede bulunan kamera ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu gasp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç belirlendi. Kiralık olduğu öğrenilen aracın sahibi olan şirket üzerinden kiralayan şahısların kimlik bilgileri öğrenildi. Aracın üzerinde bulunan takip sisteminden aracın Mardin merkezde öğretmenevi civarında hareket halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu araç ve 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların olayda kullandığı tabanca ile bir adet döner bıçağına el konulduğu, jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden 3'ünün sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, bir şüphelinin ise serbest bırakıldığı bildirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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