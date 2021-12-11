Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Mardin'de otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, otomobille askeri aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe - Viranşehir kara yolu Adakent Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SR 2853 plakalı otomobil, askeri araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3'ünün asker olduğu, otomobildeki yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

10 yıllık eşini çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle öldürdü

10 yıllık eşini çocuklarının gözleri önünde pompalı tüfekle öldürdü

 Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramankazan'da trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

 ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title