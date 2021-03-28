Mardin'de otomobilin silecek suyu haznesine uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı

Mardin'de bir otomobilin silecek suyu haznesine sıvı uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mardin'de bir otomobilin silecek suyu haznesine sıvı uyuşturucu gizledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sırasında bir aracı durdurdu.

Ekiplerin dedektör köpek "Uncas"ın tepki vermesi üzerine araçta yaptığı aramada, silecek suyu haznesine gizlenen 2 litre sıvı metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar