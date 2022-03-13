Mardin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

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Mardin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Güncel
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Mardin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Zınnar Turğay (19) idaresindeki 01 CFG 36 plakalı otomobil, Adakent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Baran Tayfan (17), Resul Çiğci (22) ve Mehmet Ali Demir (17) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Turğay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Güncel

Otomobil, Mardin, Güncel, Haberler

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