Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CBK 286 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun Kuyular Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada Mehmet (48), Selamet (45) ve Abdulbaki Saday (55) ile Hatice Kayar (50) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Kayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Mardin'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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