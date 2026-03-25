Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaya öldü

Mardin'in Yeşilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sihem Savran'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Savran, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Savran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı