Mardin'de otomobilin çarptığı kadın yaya öldü

Mardin'in Yeşilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sihem Savran'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Savran, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savran, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Savran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
İstanbul TOKİ kura çekimi için son viraj! İşte başvurusu kabul edilenler

Son viraja girildi! İşte TOKİ başvurusu kabul edilenler