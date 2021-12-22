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Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası açıklanmayan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zübeyde Yücedağ'a (71) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Yücedağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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