Mardin'de otomobildeki eroini narkotik dedektör köpeği buldu
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Mardin'de otomobildeki eroini narkotik dedektör köpeği buldu

Mardin'in Savur ilçesinde 570 gram eroin ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

12.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:26
Mardin'de otomobildeki eroini narkotik dedektör köpeği buldu

'in ilçesinde 570 gram eroin ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde B.E'nin Mardin'e eroin getireceği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince Savur ilçesinde İşgören Mahallesinde durdurulan söz konusu otomobilde dedektör köpeğiyle yapılan aramada poşet içerisinde 570 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E tutuklandı.

Kaynak: AA
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