Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada ön kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 58 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA