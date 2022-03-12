KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 3'ü çocuk 8 yaralı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil kayganlaşan yolda tarlaya uçtu. Kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi İpekyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBD 40 plakalı otomobilin sürücüsü yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan araç daha sonra tarlaya uçtu. 112 komuta merkezine yapılan arama sonucu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandığı belirlendi. Yaralılara ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.